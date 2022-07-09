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Зеленский уволил с должности посла Украины в ФРГ
09.07.2022 19:09
9 июля президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Мельника с должности посла Украины в Германии. Указ об этом опубликован на сайте главы государства.
Причина увольнения в документе не указана.
Мельник в мае назвал
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