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Зеленский уволил с должности посла Украины в ФРГ


09.07.2022   19:09


9 июля президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Мельника с должности посла Украины в Германии. Указ об этом опубликован на сайте главы государства.

Причина увольнения в документе не указана.

Мельник в мае назвал

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