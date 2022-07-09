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СБУ арестовала активы Газпрома, Роснефти и Росатома более чем на 2 млрд грн
09.07.2022 19:12
Служба безопасности Украины заявила, что арестовала 2,1 млрд грн активов украинских компаний, принадлежащих российским Газпрому, Роснефти и Росатому.
Арест наложен на корпоративные права и недвижимое имущество 11 предприятий. Примерная совокупная стоимость арестованных прав превышает 2,1 млрд грн.
По данным СБУ, часть прибыли этих предприятий шла на подготовку и ведение агрессивной войны РФ против Украины, а также на финансирование деятельности диверсионно-разведывательных групп.
Также наложен арест на 46 объектов недвижимого имущества, находящихся в их собственности.
Svirzh Castle_Свіржський замок з висоти
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Заблокированные активы будут переданы в пользу Украины, добавили в СБУ.
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