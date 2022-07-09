

СБУ арестовала активы Газпрома, Роснефти и Росатома более чем на 2 млрд грн

09.07.2022 19:12





Служба безопасности Украины заявила, что арестовала 2,1 млрд грн активов украинских компаний, принадлежащих российским Газпрому, Роснефти и Росатому.



Арест наложен на корпоративные права и недвижимое имущество 11 предприятий. Примерная совокупная стоимость арестованных прав превышает 2,1 млрд грн.



По данным СБУ, часть прибыли этих предприятий шла на подготовку и ведение агрессивной войны РФ против Украины, а также на финансирование деятельности диверсионно-разведывательных групп.



Также наложен арест на 46 объектов недвижимого имущества, находящихся в их собственности.

Svirzh Castle_Свіржський замок з висоти

Copy video url

Play / Pause

Mute / Unmute

Report a problem

Language

Mox Player

advertisement



Заблокированные активы будут переданы в пользу Украины, добавили в СБУ.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ



