

Конгрессвумен США заподозрила главу офиса Зеленского в работе на Кремль

09.07.2022 19:16





Руководитель офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак может являться «агентом Кремля». С таким предположением выступила конгрессвумен США от Республиканской партии Виктория Спарц. Об этом она сообщила в своем Twitter.



Конгрессвумен отправила письмо президенту США Джо Байдену, в котором рассказала о подозрениях в адрес украинского политического деятеля. В своем обращении Спарц обратила внимание на тот факт, что Ермак назначил Олега Татарова своим заместителем по борьбе с коррупцией в правоохранительных органах, однако тот только развалил все дело. Кроме того, известно, что Татаров занимал высокую полицейскую должность при бывшем президенте Украины Викторе Януковиче, который преследовал протестующих Евромайдана.



В документе Спарц заключила, что Зеленскому следует быть осторожным в общении не только с Ермаком, но и со всем своим ближайшим окружением. Конгрессвумен добавила, что США заинтересованы в прозрачности процессов на Украине.



Сама Спарц является уроженкой Украины, которая первая из своих соотечественников попала в Конгресс США. Она родилась в селе Носовке Черниговской области, вышла замуж за американца и с 2000 года живет в США.



В свою очередь, спикер МИД Украины Олег Николенков отреагировал на обращение Спарц к Байдену и заявил, что она «спекулирует на горе украинцев», а утверждения о связях Ермака с Россией назвал «провокацией».



Ранее Спарц призвала президента Украины Владимира Зеленского прекратить «играть в политику и театр». Конгрессвумен подчеркнула, что в стране «множество проблем», и перечислила меры, которые следует экстренно принять для «восстановления контроля над ситуацией».



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