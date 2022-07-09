

Бокерия: Режим Иванишвили откровенно перешел на антиамериканскую риторику

09.07.2022 19:24





Режим Иванишвили и «Грузинская мечта» годами стоят на пути противостояния со свободным миром и связки с путинистами, они заняты поощрением путинизма прямо или косвенно внутри страны, но логически этот путь после какого-то этапа приводит к худшему и самому открытому проявлению - сейчас мы видим именно это, - так откликается председатель "Европейской Грузии" Гига Бокерия на заявление Ираклия Кобахидзе о Келли Дегнан.



По его словам, власть Грузии вместо того, чтобы работать над защитой свободы Грузии, в открытой войне с Соединенными Штатами Америки.



«У Грузии власть, которая вместо того, чтобы работать над укреплением безопасности Грузии, защитой нашей свободы, в том числе, в первую очередь, с самой важной в этом плане страной, США, объяснять им и обосновывать значимость Грузии, находится в открытой войне и противостоянии этим бредовым и вредительским обвинением, будто Америка хочет удушить Грузию в крови, не Путин - а Америка», - сказал Бокерия.



По его словам, Бидзина Иванишвили и его окружение несовместимы с безопасностью Грузии и европейским будущим.



Напомним, вчера Ираклий Кобахидзе откликнулся на ответ посла США Келли Дегнан на заявление покинувшего «Грузинскую мечту» Михаила Кавелашвили и сказал, что «печально, когда обвиняют во лжи члена парламента Грузии».



«Когда говорят, что есть нападки на европарламентариев и в это время посол наносит оскорбление избранному члену парламента Грузии, это, мягко говоря, досадно и оскорбительно для парламента и государства», - заявил Кобахидзе.



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