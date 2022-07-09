

Карл Харцель: Необходим политический лидершип и мужество всех сторон, чтобы перейти в пространство, где можно найти компромисс

09.07.2022 20:44





Я рад, что дискуссия уже началась. Мы увидели идеи и предложения от правящей партии, от групп гражданского общества и других – потребуется политический лидершип и мужество всех сторон, чтобы перейти в пространство, где можно будет найти компромисс, - об этом заявил посол Евросоюза в Грузии Карл Харцель, говоря с «Голосом Америки» о поляризации.



По его словам, поляризация является фундаментальным вызовом.



«Мы все знаем, что это фундаментальный вызов. На мой взгляд, поляризация в данном контексте и в начале, и в конце процесса. В самом начале, сейчас же, нужно, чтобы стороны как-то собрались и начали обсуждать как сам процесс, так и цели и суть этого процесса, чтобы мы могли собрать как можно больше людей для поддержки этой повестки дня и процесса.



Думаю, это принесет успех в направлении реальной реализации приоритетов. Я уверен, что это будет, по меньшей мере, еще один толчок к последующей деполяризации.



Вы видели, что в заключении комиссии указан дух соглашения от 19 апреля, что было не так давно. Это не случайно. Именно такого рода межпартийная включенность будет необходима для определения общей повестки дня.



Я рад, что дискуссия уже началась. Мы видели идеи и предложения от правящей партии, от групп гражданского общества и других. Если мы посмотрим на суть всего этого, как на процесс, так и на содержание, я вижу отправную точку для включения в дискуссию, которая сможет объединить различные выдвинутые идеи и предложенные элементы. В конечном счете, разумеется, потребуется политический лидершип и мужество всех сторон, чтобы перейти в пространство, где можно будет найти компромисс. Это именно то, что Еврокомиссия и Евросоюз хотят видеть в течение ближайших недель и месяцев», — поясняет Харцель.



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