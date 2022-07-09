

МИД Украины призвал конгрессмена США не наживать политический капитал на беспочвенных спекуляциях

09.07.2022 20:45





МИД Украины призвал американского конгрессмена Викторию Спартц «прекратить попытки нажить политический капитал на беспочвенных спекуляциях о продолжающейся войне в Украине». Как сообщают украинские СМИ, об этом заявил представитель МИД Украины Олег Николенко.



«Особенно циничны манипуляции с Украиной и ее руководством со стороны конгрессменов украинского происхождения», — говорит Николенко.



«Дальнейшая бюрократизация и затягивание процесса, к чему явно стремится Спартц, только еще больше продвинет русских оккупантов. Это единственный сценарий, на который рассчитывает Кремль», — говорит Николенко.



Как сообщает «Украин Мед», в МИД надеются, что никакие заявления и провокации не смогут подорвать высокий уровень доверия между президентом Байденом и Зеленским, Ермаком и советником Байдена по национальной безопасности Джейком Салливаном, а также главами внешнеполитических ведомств Дмитрием Кулебой и Энтони. Блинкеном.



Напомним, что конгрессмен Виктория Спартц направила письмо президенту Соединенных Штатов Америки Джо Байдену с просьбой предоставить информацию о процедурах надзора, связанных с Андреем Ермаком, главой администрации президента Украины. Она отмечает, что, исходя из информации различных спецслужб, возникают сомнения в сомнительных связях Ермака с Россией. По ее словам, Конгрессу срочно нужна информация о Ермаке, чтобы подтвердить или опровергнуть широко распространенные обвинения.





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