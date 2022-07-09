

ЕС не намерен требовать от Молдовы вводить санкции против России - посол

09.07.2022 21:16





Евросоюз не станет требовать от Молдовы вводить санкции против России. От каждой страны-кандидата на вступление в ЕС ожидают, что она постепенно будет проводить такую же внешнюю политику, как Евросоюз. Но у Молдовы своя специфическая ситуация. Такое заявление сделал глава делегации ЕС в Молдове Янис Мажейкс, передает Униан.



Дипломат уточнил, что речь идет об ограничениях из-за вторжения РФ в Украину, а не антироссийских санкциях. По его словам, у Евросоюза нет четких условий для Молдовы на этот счет.



"ЕС не требует. Мы понимаем, что у Молдовы своя специфическая ситуация, и не всегда было возможно присоединяться к тем или иным шагам. От стран-кандидатов ожидают, что они будут постепенно приближать свою внешнюю политику к политике ЕС. Четкого требования нет, но мы будем рады видеть, что Молдова сможет присоединяться к тем или иным санкциям", - сообщил Мажейкс.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ



