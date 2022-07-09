|
|
|
Карл Харцель: Сейчас мяч на стороне Грузии
09.07.2022 22:20
«Что меня пугает, так это то, что те, кто иногда критикует или ставят под сомнение решения ЕС, его государств-членов, явно пытаются этим посеять сомнения в искренности Евросоюза в отношении прогресса Грузии», — заявил посол ЕС в Грузии Карл Харцель в беседе с «Голосом Америки».
Как поясняет Харцель, эта категория критики вредна для Грузии.
«Что меня пугает, так это то, что те, кто иногда критикует или ставят под сомнение решения ЕС, его государств-членов, явно пытаются этим посеять сомнения в искренности Евросоюза в отношении прогресса Грузии. На мой взгляд, эта категория критики цинична и, главное, вредна как для Грузии, так и для отношений между Грузией и Евросоюзом.
Факт, что Грузии предложили войти в дверь, которая сейчас открыта для движения в сторону ЕС. Сейчас мяч на стороне Грузии, она должна обеспечить то, чтобы перейти порог этой двери. Это также страна, которая в прошлом достигла и оформила соглашения об ассоциации, об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли, о безвизовом режиме», - отмечает Карл Харцель.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна