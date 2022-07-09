

Карл Харцель: Сейчас мяч на стороне Грузии

09.07.2022 22:20





«Что меня пугает, так это то, что те, кто иногда критикует или ставят под сомнение решения ЕС, его государств-членов, явно пытаются этим посеять сомнения в искренности Евросоюза в отношении прогресса Грузии», — заявил посол ЕС в Грузии Карл Харцель в беседе с «Голосом Америки».



Как поясняет Харцель, эта категория критики вредна для Грузии.



«Что меня пугает, так это то, что те, кто иногда критикует или ставят под сомнение решения ЕС, его государств-членов, явно пытаются этим посеять сомнения в искренности Евросоюза в отношении прогресса Грузии. На мой взгляд, эта категория критики цинична и, главное, вредна как для Грузии, так и для отношений между Грузией и Евросоюзом.



Факт, что Грузии предложили войти в дверь, которая сейчас открыта для движения в сторону ЕС. Сейчас мяч на стороне Грузии, она должна обеспечить то, чтобы перейти порог этой двери. Это также страна, которая в прошлом достигла и оформила соглашения об ассоциации, об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли, о безвизовом режиме», - отмечает Карл Харцель.



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