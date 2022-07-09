

Карл Харцель: Все партии должны отказаться от краткосрочных политических интересов во благо нации

09.07.2022 22:25





Пора отложить в сторону сиюминутные интересы, заявил в интервью «Голосу Америки» посол ЕС в Грузии Карл Харцель.



Он отметил, что все партии должны отказаться от краткосрочных политических интересов во благо нации.



«Пора всем задуматься о том, как не упустить эти возможности для продвижения проевропейской повестки дня Грузии. Это означает, что все партии должны отказаться от своих сиюминутных политических интересов во благо нации. Ясно, что это является равной ответственностью всех политических партий для достижения успеха.



Добавлю, что вне рамок поляризации я слышу голоса тех, кто на самом деле пытается деполяризовать политическую среду, голоса которых более чем часто заглушает грохот с обеих сторон от тех, кто предпочитают логику и принцип нулевой суммы в политике. Я еще раз надеюсь, что этим здравомыслящим голосам удастся найти больше места для поиска компромиссов, потому что это явно необходимо Грузии», — сказал Карл Харцель.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ



