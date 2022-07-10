

Чихладзе: Нападки на международных партнеров со стороны «Грузинской мечты» усилятся

10.07.2022 12:49





Реальным тестом и проявлением политической воли для «Грузинской мечты» будет назначение внеочередной сессии и рассмотрение, вынесение и принятие на этой сессии таких вопросов как, к примеру, конституционные изменения, - об этом член «Стратегии Агмашенебели (Строитель)» Серго Чихладзе заявил журналистам, говоря о перспективах сотрудничества с властями.



По его же словам, консультации с властями и встреча с такими людьми, которые не могут принимать решения – это самообман и введение общества в заблуждение.



По его же предположению, давление правящей команды на международных партнеров, скорее всего, продолжится, чтобы Грузия максимально отдалилась от Запада и получила негативный ответ в связи со статусом в кандидаты в члены ЕС.



«К сожалению, мы ожидаем, что нападки на международных партнеров со стороны «Грузинской мечты» еще более усилятся, как мы видели это до июня, чтобы мы максимально отдалились от Запада и был получен негативный ответ в связи со статусом. Они настроены на это и, к сожалению, этот процесс усилится», - отметил Серго Чихладзе.



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