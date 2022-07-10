

Активиста в России оштрафовали за кавычки в слове «спецоперация»

10.07.2022 17:18





Активиста из Нижнего Новгорода Алексея Поднебесного оштрафовали на 30 тысяч рублей из-за поста в соцсетях, где он закавычил слово «спецоперация». Об этом сообщает Медуза.



«Автозаводский районный суд Нижнего Новгорода оштрафовал Поднебесного 23 июня. Сейчас активист получил на руки решение суда. В нем сказано, что в своей публикации Поднебесный обособил слово «спецоперация» кавычками, что, по мнению суда, «безусловно свидетельствует об ироническом, противоположном, пренебрежительном значении вышеуказанного слова», - говорится в сообщении.



Отмечается, что активиста привлекли к административной ответственности из-за поста, в котором он заявил, что денег, потраченных Россией на один день «спецоперации» в Украине, хватит на то, чтобы обеспечить все дома в Нижнем Новгороде горячим водоснабжением.



Ранее, Симоновский районный суд Москвы назначил штраф изданию «Новая газета» из-за видеообращения главного редактора издания, лауреата Нобелевской премии мира-2021 Дмитрия Муратова, выпущенного 24 февраля с осуждением полномасштабной войны в Украине.



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