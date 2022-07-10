

Во Франции ожидают полное отключение газа Россией

10.07.2022 17:26





Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мер предупредил о крайне большой вероятности того, что Москва полностью прекратит поставки газа в Европу. Об этом он сказал в воскресенье на экономическом форуме в городе Экс-ан-Прованс, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.



"Давайте готовиться к полному прекращению поставок российского газа. Сегодня это наиболее вероятный вариант", - сказал Ле Мер.



Министр отметил, что французское правительство работает над определением компаний, которые должны получить приоритетную защиту при перебоях с поставками газа.



В качестве примера компаний, которые не должны быть лишены газоснабжения даже в случае чрезвычайной ситуации, Ле Мер привел крупного производителя строительных материалов Saint-Gobain.



Французское правительство предложило ряд мер по управлению возможными перебоями в поставках газа, включая возможность реквизировать газовые электростанции в рамках более широкого законодательного предложения по покупательной способности.



Законопроект будет обсуждаться в Национальном собрании Франции на следующей неделе.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ



