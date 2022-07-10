

Бокерия: В наших руках предпринять те шаги, которые откроют нам путь к свободному миру

10.07.2022 18:27





По заявлению председателя «Европейской Грузии» Гиги Бокерия, необходима мирная смена режима «Грузинской мечты». Он прокомментировал заявление посла ЕС в Грузии Карла Харцеля, по словам которого, «сейчас мяч на стороне Грузии».



Как отмечает Бокерия, нынешние власти мешают сближению Грузии с европейским, свободным миром.



«Посыл [Карла Харцеля], абсолютно понятен и четок. Мы и прежде слышали то, что в наших руках, в руках Грузии предпринять те шаги, которые откроют нам путь к свободному миру. Это наш выбор, которому мешает сегодняшний режим.



Нас никто ни к чему не принуждает, просто, мир стоит на тех принципах, на которых основывается либеральная демократия. Если мы, грузины хотим этого, тогда необходима мирная смена этого уродливого, путиниского, коллаборационистского олигархического режима. Вместе с тем, нужно предпринять и верные шаги в направлении либеральной демократии.



Это было решение, согласно которому нам сказали, что геополитически вы часть нас, часть Европы, ЕС, свободного мира, но у вас есть барьер. Как, к примеру, был барьер у Словении. Как только словенцы решили эту проблему, путь им был открыт. То же и в случае с Грузией, однако, у нас намного больше риски, больше факторов, в том числе из-за географии. Если мы упустим это историческое окно, тогда нам грозит большая опасность», - заявил Бокерия.



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