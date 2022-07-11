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Лиз Трасс поборется за пост премьер-министра Великобритании


11.07.2022   11:01


Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс присоединилась к марафону на занятие должности премьер-министра страны. В разговоре с британскими СМИ глава внешнеполитического ведомства Великобритании пообещала «с первого же дня» начать сокращение налогов.

По словам Лиз Трасс, если она станет премьер-министром, она также планирует увеличить расходы на страхование и провести реформу бизнеса.

Всего за лидерство Консервативной партии борются 11 кандидатов. Комитет депутатов-консерваторов, который организует процесс отбора, соберется 11 июля, чтобы принять решение о графике и правилах гонки за лидерство.

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