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В отношении группы лиц ведется следствие по делу о незаконном завладением государственными землями
11.07.2022 11:45
Группа лиц при помощи чиновника мошенническим путем завладела землями стоимостью около 309 576 лари в регионе Мцхета-Мтианети, сообщает Следственная служба Минфина Грузии.
К уголовной ответственности привлечены шесть человек, включая представитель одного из муниципалитетов. Следствие установило, что в 2021 году они мошенническим путем зарегистрировали два земельных участка площадью 2,2 тысячи кв. м.
Чиновник представил в Государственный реестр поддельные документы для регистрации еще пяти земельных участков площадью 6,2 тысячи кв. м. В данном случае правоохранителям удалось предотвратить преступление.
Проводятся соответствующие процедуры по возврату незаконно отчужденных земельных участков в государственную собственность.
Следствие ведется по фактам хищения государственного имущества в крупном размере путем служебного подлога, мошенничества с использованием служебного положения и использования поддельных документов. Совершение этих преступлений наказывается лишением свободы на срок от 6 до 9 лет.
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