

Маркета Грегорова: Да, мы думаем, что Бидзина Иванишвили - олигарх

11.07.2022 12:28





Мы уже упоминали Иванишвили в одной из резолюций - да, мы думаем, что он олигарх и его касается призыв к деолигархизации, - так ответила европарламентарий Маркета Грегорова на вопрос «IPN», имеют ли европейские партнеры в виду Бидзину Иванишвили, когда призывают Грузию к решению проблемы олигархизации.



При этом, по словам европейского политика, призыв к деолигархизации подразумевает создание такой системы, которую не смогут ущемить конкретные лица. В таком случае, как пояснила Грегорова, потеряет значение тот факт, будет ли олигархом Бидзина Иванишвили или кто-то другой.



«Это [призыв к деолигархизации] можно понимать двояко. Это неудивительно от Европарламента, потому что мы уже упоминали Иванишвили в одной из резолюций - да, мы думаем, что он олигарх, и его это касается, однако мы как Евросоюз - комиссия, совет и парламент подразумеваем под деолигархизацией создание системы, которую не смогут ущемить конкретные лица и не могут использовать ее для своей пользы. В конечном итоге, уже не имеет значения, будет это Иванишвили или кто-то другой, потому что, если система будет разработана должным образом, они не смогут ее ущемить, и именно это является ключевой частью», - заявила Маркета Грегорова.



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