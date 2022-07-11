

Омбудсмен: Евросоюзу необходимо увидеть не только процесс обсуждения, но и конкретные реформы в Грузии

11.07.2022 12:29





«Мы должны использовать любую возможность, чтобы показать Евросоюзу, что повестка дня демократических реформ вернулась в грузинское политическое пространство, и что все мы готовы бороться за демократические перемены», — заявила народный защитник Грузии Нино Ломджария.



«Я знаю одно, что Грузия, грузинское политическое сообщество, как правящая власть, так и оппозиция, гражданский сектор, государственные институты должны сделать все, чтобы Еврокомиссия могла дать положительное заключение относительно предоставления нам статуса кандидата по окончании года, в декабре. Представлен план. Конечно, у меня есть скептицизм, естественно, исходя из заявлений и решений, которые мы видим. Однако я считаю, что мы должны использовать все возможности, все форматы, чтобы показать Евросоюзу, что повестка дня демократических реформ в этой стране вернулась в грузинское политическое пространство, и что мы вместе готовы бороться за демократические перемены», — заявила Нино Ломджария.



По словам народного защитника, Евросоюзу необходимо увидеть не только процесс обсуждения, но и конкретные реформы.





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