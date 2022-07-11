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Сегодня состоится первое заседание рабочей группы по судебной реформе
11.07.2022 12:55
Начинается работа над очередной судебной реформой, исходя из рекомендаций Евросоюза. В целях проведения реформы, сегодня состоится первое заседание рабочей группы. Заседание пройдет под руководством председателя парламента Шалвы Папуашвили. Сегодняшняя встреча носит в основном технический характер, будет определена конкретная повестка дня.
Во встрече собирается принять участие часть оппозиции. Среди которых: «Гирчи», «Граждане», «Европейские социалисты» и партия «За Грузию», а также председатель «Республиканской партии» Хатуна Самнидзе. Вторая часть парламентской оппозиции выражает недоверие «Грузинской мечте» и требует от неё конкретных компромиссных шагов для участия в процессе.
Как заявил Первому каналу Грузии член парламентского большинства Бека Давитулиани, правящая команда готова реализовать все рекомендации, которые от них зависят, чтобы осуществить и продолжить судебную реформу.
«Мы мотивированы выполнить рекомендаций и предпримем 11,5 шагов, будем ждать полшага от других политических групп. Полшага, подразумевающего деполяризацию, они должны сделать это, хотя они с самого первого дня максимально пытаются радикализировать и углублять поляризацию. Их задача — использовать эту тему во внутриполитических целях и в обход выборов захватить власть, у них не будет такого шанса», — сказал Давитулиани.
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