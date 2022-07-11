

Манджгаладзе: Иванишвили торгует Грузией и интересами Грузии

11.07.2022 13:26





Иванишвили торгует Грузией и интересами Грузии, он обычный торгаш, - об этом заявил журналистам депутат «Стратегии Агмашенебели» Паата Манджгаладзе.



Он отметил, что это легенда, будто кто-то покинул «Грузинскую мечту», депутат считает, что на самом деле они озвучивают мнение Бидзины Иванишвили.



«Адвокат Иванишвили Кипиани говорит о том, что он фактически санкцирован. То, что происходит и то, какова риторика указывает на то, что Бидзина Иванишвили для своего спасения торгуется с Западом и говорит – «Я могу поступить и еще хуже». Иванишвили торгует Грузией и интересами Грузии, он обычный торгаш. Это легенда, будто кто-то покинул «Грузинскую мечту», они являются группой, которая получает задания напрямую от российских кураторов. Мы уже говорили, что этим создалась парламентская группа «Альт-Инфо», и то, что говорит Кавелашвили, отдельные представители «Грузинской мечты», в том числе Дмитрий Самхарадзе, это говорит Бидзина Иванишвили», - сказал Манджгаладзе.



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