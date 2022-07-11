|
|
|
Правящую партию покинули еще два члена муниципального собрания
11.07.2022 15:12
«Когда есть вопросы, на них нужны ответы. Не верю, что нашим близким друзьям и партнерам по ту сторону океана нравятся действия их представителя в Грузии», — так отреагировал заместитель председателя сакребуло Терджола Омар Джихвашвили на реакцию посла США после того, как Келли Дегнан ознакомилась с открытым письмом депутата Михаила Кавелашвили.
Как отметил Джихвашвили, если еще нескольким людям придется нести бремя, чтобы сказать правду, которую они слышат от представителя правящей партии, то и он должен быть в их рядах. Исходя из этого, по словам Омара Джихвашвили, он принял решение покинуть должность.
«Не могу поверить, что нашим близким друзьям и партнерам за океаном нравятся действия их представителя в Грузии, когда он вместо того, чтобы ответить на вопросы и осудить призывы к войне, оскорбляет избранного большинством члена парламента, который осмелился написать ему письмо», — пишет Джихвашвили.
Партию покинул и заместитель председателя муниципального собрания Ахалцихе Саба Кбилашвили.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна