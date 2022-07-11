

Правящую партию покинули еще два члена муниципального собрания

11.07.2022 15:12





«Когда есть вопросы, на них нужны ответы. Не верю, что нашим близким друзьям и партнерам по ту сторону океана нравятся действия их представителя в Грузии», — так отреагировал заместитель председателя сакребуло Терджола Омар Джихвашвили на реакцию посла США после того, как Келли Дегнан ознакомилась с открытым письмом депутата Михаила Кавелашвили.



Как отметил Джихвашвили, если еще нескольким людям придется нести бремя, чтобы сказать ​​правду, которую они слышат от представителя правящей партии, то и он должен быть в их рядах. Исходя из этого, по словам Омара Джихвашвили, он принял решение покинуть должность.



«Не могу поверить, что нашим близким друзьям и партнерам за океаном нравятся действия их представителя в Грузии, когда он вместо того, чтобы ответить на вопросы и осудить призывы к войне, оскорбляет избранного большинством члена парламента, который осмелился написать ему письмо», — пишет Джихвашвили.



Партию покинул и заместитель председателя муниципального собрания Ахалцихе Саба Кбилашвили.





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