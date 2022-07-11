

Папуашвили: Кто хочет в Евросоюз, должен заняться осуществлением рекомендаций

11.07.2022 15:13





По заявлению председателя парламента Грузии Шалвы Папуашвили, на сегодняшнем заседании рабочей группы, созданной в парламенте в феврале, состоится обмен письменным анализом партий, который касается того, какие реформы были реализованы до сих пор, какие проблемы существуют и как реагировать на эти вызовы.



«Что касается части судебной реформы, то здесь рекомендация Еврокомиссии и Европейского совета следующая — на основе анализа должна быть разработана стратегия реформы, во-вторых, реализация этой реформы путем внесения изменений в соответствующий закон, где Венецианская комиссия также будет вовлечена, а их рекомендации будут заслушаны. Именно этим мы и занимаемся, вы знаете, что эта работа уже началась», — отметил Шалва Папуашвили.



Что касается того, что часть оппозиции, «Стратегия Агмашенебели», «Лело» и «Национальное движение» не собираются участвовать в сегодняшней встрече, то, по словам Шалвы Папуашвили, в ней будут участвовать те, кто хочет идти по пути Евросоюза.



«Что касается участия, то тут дело простое — те, кто хочет в Евросоюз, кто хочет идти по этому пути, будут вовлечены в выполнение рекомендаций, данных Евросоюзом. Кто не занимается осуществлением этих рекомендаций, тот не хочет в Евросоюз. Я думаю, в грузинской политике никогда не было более простого вопроса», — сказал Шалва Папуашвили.





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