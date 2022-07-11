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Гарибашвили: Грузия опережает 14 стран-членов НАТО и 12 стран ЕС
11.07.2022 15:20
Ираклий Гарибашвили начал сегодняшнее заседание правительства с оценок успешной работы своей команды. Премьер в очередной раз подчеркнул, что стране удается сохранять мир и двухзначный экономический роста в то время, когда в Украине продолжается война.
«Некоторое время назад были опубликованы обновленные индексы управления, индексы добросовестности, которые разработаны признанной мировой исследовательской организацией и, можно сказать, первым вашингтонским аналитическим центром Heritage Foundation. В индексе добросовестности правительств за 2022 год Грузия вышла на 35-е место в мире и попала в 20-ку лучших европейских стран. Второе – это индекс государственной добросовестности Европейского антикоррупционного центра, согласно которому, Грузия занимает 32-е место в мире и второе место на постсоветском пространстве после Эстонии.
Я хочу сказать нашему населению, нашему народу, что это результат работы нашего правительства. Для сравнения, согласно уже упомянутому индексу, в этом году мы опережаем 14 стран-членов НАТО и 12 стран ЕС по индикатору добросовестности правительства. Я могу перечислить несколько стран: Кипр, Латвия, Польша, Чехия, Италия, Мальта, Словакия, Греция, Хорватия, Черногория, Болгария, Румыния и так далее, не буду продолжать.
Для сравнения, в 2012 году, когда всему миру и нашему народу говорили, будто мы государство номер один по реформам, по этому индикатору в этом индексе мы занимали 69-е место. Ни о какой 20-ке лучших в то время ни шло и речи»
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