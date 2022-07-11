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Гарибашвили: По индексу открытости бюджета Грузия занимает первое место в мире
11.07.2022 16:10
«По индексу открытости бюджета Грузия заняла первое место в мире», — заявил на заседании правительства премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.
По словам премьер-министра, это результат работы правительства.
«Хочу еще раз напомнить всем, что произошло обновление, и Грузия заняла первое место в мире по индексу открытости бюджета. В то время как члены нашего Ассоциированного трио сейчас начинает работать над реформой государственных финансов и так далее, чтобы улучшить это, мы вышли на первое место в мире. Грузия заняла первое место по прозрачности бюджета. Это результат работы нашего правительства.
Также хочу вам сказать, что Международный валютный фонд некоторое время назад опубликовал свою предварительную оценку и прогнозы. Здесь тоже среди 190 стран по ВВП Грузии на душу населения, выраженному в долларах США, по темпам роста наша страна заняла 3-е место в мире, а на евразийском континенте позиция Грузия заняла первое место. Все это результат большой работы нашего правительства, всей нашей команды, правящей партии», — заявил Ираклий Гарибашвили.
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