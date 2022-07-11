

В Евросоюз приезжает меньше украинцев, чем уезжает – Frontex

11.07.2022 17:02





В течение минувшей недели в Европейский Союз заехало меньше граждан Украины, чем вернулось в страну с его территории. Как передает Укринформ, об этом сообщает в понедельник европейское пограничное агентство Frontex.



"За последние 7 дней в ЕС въехало меньше граждан Украины, чем вернулось. С 30 июня по 6 июля в Украину вернулись 265 793 украинца, а в ЕС въехали 252 246 украинцев", – говорится в сообщении.



Отмечается, что в течение последних недель наблюдается относительно одинаковое среднее количество въездов и выездов украинцев в ЕС.



В Frontex ожидают увеличения транзита грузов на пунктах пересечения границы Румынии и Польши, "поскольку идет сбор украинского урожая и, вероятно, будут продолжаться попытки освободить складские мощности". Также ожидается, что пассажиропоток будет продолжаться на высоком уровне, что также стимулируется традиционно насыщенным летним сезоном.



Как известно, в конце июня европейское пограничное агентство сообщало, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в ЕС въехало более 6 млн граждан Украины. За это время 3,1 млн украинцев выехали из ЕС в направлении родной страны.



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