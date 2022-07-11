

В ЕС настоятельно рекомендуют вторую бустерную прививку против COVID-19

11.07.2022 17:50





Европейская комиссия обнародовала рекомендацию ключевых медицинских институтов ЕС о необходимости немедленной вакцинации второй дополнительной, бустерной дозой вакцины против COVID-19.



Об этом сегодня в Брюсселе во время брифинга для прессы заявил представитель Еврокомиссии по вопросам здоровья и продовольственной безопасности Стефан де Кеерсмакер, сообщает Укринформ.



Такие рекомендации предоставлены Европейским центром по профилактике и контролю заболеваемости (ECDC) и Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA).



«Как мы видим каждый день, мы все еще не смогли окончательно преодолеть COVID-19. Число новых случаев продолжает расти по всей Европе. В этом контексте ECDC и EMA рекомендовали сделать вторую бустерную прививку, особенно людям старше 60 лет, и всем, кто находится под высоким риском», - сказал спикер.



Он отметил, что вторые бустерные прививки могут быть сделаны уже после четырех месяцев с даты предыдущей прививки, но в первую очередь необходимы людям, получившим такую ​​первую дополнительную дозу вакцины более шести месяцев назад.



По информации, обнародованной сегодня на сайте Европейского центра по профилактике и контролю заболеваемости, в апреле 2022 года этот институт уже рекомендовал сделать повторную бустерную прививку против коронавируса людям старше 80 лет. В настоящее время эта рекомендация распространена на возрастную категорию 60-79 лет, а также всех людей, подвергающихся повышенному риску заражения.



«Наши вакцины против COVID-19 работают и предлагают надежный уровень защиты от заболевания и госпитализации. Поскольку мы видим, что количество госпитализаций снова растет в летний период, я призываю всех получить вакцинацию или бустерную дозу как можно скорее. У нас нет времени, чтобы его терять. Это лучший путь, чтобы защитить себя, своих близких и наиболее уязвимое население вокруг», - отметила по этому поводу еврокомиссар по здоровью и продовольственной безопасности Стелла Кириакидес.



Как сообщалось, в настоящее время в Европе наблюдаются признаки приближения новой волны инфекции, что объясняется более активным общением и путешествиями людей в летний период.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ



