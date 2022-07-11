

В парламенте обсудят судебную реформу, но без НПО, Омбудсмена и значительной части оппозиции

11.07.2022 18:03

SOVA



11 июля в парламенте Грузии пройдет первое заседание рабочей группы по осуществлению судебной реформы, которая является одним из 12-пунктов рекомендаций ЕС, необходимых для получения Грузией статуса страны-кандидата на членство.



Сообщается, что на заседание не приглашены представители Аппарата Народного защитника и неправительственного сектора. Впрочем, председатель парламента пообещал, что их обязательно подключат к последующим встречам.



На сегодняшнем заседании не будет представлена и крупнейшая оппозиционная партия «Единое национальное движение», назвавшая происходящее очередной попыткой создания иллюзии, будто власти намерены провести судебную реформу.



Известно, что встречу рабочей группы посетят представители партий «За Грузию», «Гирчи», «Граждане», Европейские социалисты.



Независимость, подотчетность и свобода от политической предвзятости суда – одна из рекомендаций, представленных Евросоюзом Грузии, которую необходимо выполнить для получения статуса кандидата.



Неправительственные организации многие годы указывают на то, что суды в Грузии возглавляет т.н. «клан», принимающий решение в угоду партии власти.



«Мечта» пообещала подготовить и опубликовать стратегию судебной реформы и план действий до 1 октября. На основе этого планируется составить законодательные поправки, которые будут представлены в парламент в качестве инициативы до 1 ноября. Как только законопроект будет инициирован, он будет направлен в Венецианскую комиссию и БДИПЧ ОБСЕ. Обсуждение законопроекта в парламенте начнется, как только будут получены их заключения.



Примечательно, что после того, как ЕС прописал этот пункт в список рекомендаций, на должность Апелляционного суда Грузии был переизбран единственно выдвинутый кандидат и один из представителей т.н. «клана» Михаил Чинчаладзе.



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