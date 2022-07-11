

США заявили об угрозе обхода санкций через Грузию

11.07.2022 18:09





Два подразделения Минфина США — Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) и Бюро промышленности и безопасности (BIS) опубликовали предупредительное сообщение об имеющемся потенциале обхода Россией и Беларусью санкций. В списке стран, через которые Москва и Минск возможно могут обойти санкции, значится и Грузия.



Согласно заявлению, BIS установила, наличие определенных транзитных пунктов, через которые запрещенные или контролируемые товары поступают в РФ и Беларусь. В число «перевалочных пунктов» для отправки в Россию и Беларусь подсанкционного экспорта вошли Грузия, Бразилия, Китай, Индия, Израиль, Казахстан, Кыргызстан, Армения, Мексика, Никарагуа, Сербия, Сингапур, ЮАР, Тайвань, Таджикистан, Турция, Объединенные Арабские Эмираты и Узбекистан.



«В некоторых случаях ряд товаров, контролируемых США, может быть легально вывезен в эти и другие юрисдикции в качестве сырья для производства другой готовой продукции. Однако дальнейший экспорт этих готовых изделий и товаров в Россию и Беларусь через потенциальные транзитные пункты может быть запрещен. Недавно введенный экспортный контроль в России и Беларуси может быть причиной изменения исторических тенденций транзита. Бюро активно отслеживает текущую информацию для обнаружения таких изменений. Поэтому список потенциальных транзитных пунктов неполный, но может помочь нам в проверке финансовых операций, связанных с экспортом», — говорится в заявлении.



Среди товаров, которые являются особенно тревожными в связи с потенциалом использования в военных целях, названы:



- Запчасти и оборудование самолетов;

- Антенны;

- Дыхательные системы;

- Камеры;

- Системы GPS;

- Инерционные единицы измерения,

- Интегральные схемы,

- Нефтепромысловое оборудование,

- Гидроакустические системы,

- Спектрофотометры,

- Испытательное оборудование,

- Двигатели,

- Подводная связь,

- Вакуумные насосы,

- Оборудование для производства плит и подложек.



Документ был опубликован 28 июня. 11 июля на пресс-конференции общественность с ним ознакомила лидер партии «Дроа» Элене Хоштария .



«В документе четко указано, что Грузия, наряду с другими странами, является транзитным пунктом для перевозки санкционных грузов для России и Беларуси. Это невероятно скандальная и тревожная информация — впервые на самом высоком официальном уровне в документе первостепенной важности США говорят о том, что грузинский морской путь используется для обхода санкций», — заявила Хоштария.



По её словам, «мы должны запросить информацию об этом документе у властей Грузии, поскольку не исключено, что из-за олигарха будут закрыты грузинские порты и пострадает страна».



«Пункт 22 и пункт 16 в этом документе гласят, что ведение бизнеса с лицами, находящимися под санкциями, запрещено. Напомню общественности, что Грузия подписала контракт с попавшим под санкции российским бизнесменом Михаилом Фридманом, которому принадлежит компания Боржоми», — добавила Хоштария.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ



