

Замминистра здравоохранения: В стране спокойная эпидемиологическая ситуация

11.07.2022 18:28





По словам министра здравоохранения Грузии Зураба Азарашвили, эпидемиологическая ситуация в стране спокойная и поводов для паники нет.



По словам министра, резкого роста случаев заражения не наблюдается, эпидемиологическая ситуация полностью управляема.



По словам Зураба Азарашвили, исходя из текущей эпидемиологической ситуации, сегодня нет оснований вводить какие-либо ограничения.



«Относительно случаев заражения хочу успокоить население, что нет причин для нервозности и стресса. Для тех, кто нуждается в лечении в стационаре, мы готовы лечить их в госпитале. Для тех, кому нужен конкретный медикамент, предназначенное для лечения Ковида, несколько месяцев назад мы также привезли этот медикамент — «Паксловид» производства «Пфайзер», и он есть у нас на месте. Мы были в числе немногих стран, которые первыми получили этот медикамент», — заявил министр.



По словам Азарашвили, желающие могут продолжить прививки и им предлагаются разные виды вакцин.



«Инфекционисты сегодня подтверждают, что ничего опасного, повода для паники нет. В случае инфицирования, мы можем спокойно перенести, лечить болезнь. Сегодня нет оснований вводить ограничения, закрытия или различные запреты, и я уверен, что этого и не будет» — заявил министр здравоохранения.





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