

Спикер Парламента Грузии: «Никакой антизападной кампании нет»

11.07.2022 18:41





Депутаты Сакребуло [горсоветов] разных муниципалитетов Грузии покидают ряды «Грузинской мечты» в связи с необходимостью наличия открытой дискуссии. Об этом заявил председатель парламента Шалва Папуашвили.



Покинувшие правящую партию депутаты заявили, что желают предоставить общественности больше информации, при этом после ухода, они активизировали антизападную риторику. Аналогичным образом, ранее поступили три депутата парламента — Дмитрий Хундадзе, Михеил Кавелашвили и Созар Субари.



Однако Папуашвили считает, что тройка Хундадзе-Кавелашвили-Субари не ведет антизападную кампанию.



«Никакой антизападной кампании нет. Смешно называть Субари антизападным. Он сделал в этой стране больше европейских дел, чем более половины НПО. Поэтому заявления о какой-то антизападной кампании смешные.



Заявления, которые я слышал, имели туже мотивацию, что у и наших трех коллег. Тут не нужны дополнительные объяснения. В конечном итоге, думаю, будь то заявления наших коллег или депутатов Сакребуло, это неоходимость открытой дискуссии и диалога. Это часть демократический дискуссии. Когда человек делает оценку, а это дискредитируют разными эпитетами, вместо того, чтобы это обсуждать, это недемократично», — заявил он.



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