

Лидер партии «Гирчи» встретился с Саакашвили

11.07.2022 18:58





Лидер партии «Гирчи» Иаго Хвичия встретился с экс-президентом Грузии Михеилом Саакашвили в клинике «Вивамед». В партии заявили, что целью встречи было узнать позицию Саакашвили по сложившейся в стране обстановке и о его роли в процессе деполяризации.



«Позиция, которую я зафиксировал и из-за которой меня называли подкупленным «Грузинской мечтой», является правильной и приемлемой для президента Грузии. По его мнению, я должен больше общаться с «Единым национальным движением», поскольку у него самого нет надлежащего контакта с партией. Саакашвили также считает, что наличие политзаключенных (его и Ники Гварамия) мешает евроинтеграции.



Он мне четко сказал, что когда мы поддержали создание комиссии по его делу, у него не было сомнений о том, что мы не идем на поводу «Грузинской мечты». Это было важно для меня», — заявил он.



По словам Хвичия, Саакашвили также поддерживает введение естественного проходного барьера в парламент (0,67% голосов) и считает, что политический спектр не должен быть обременен «такими делами, как его заключение».



Хвичия также рассказал, что Саакашвили владеет информацией по вопросу деполяризации, и о тех проблемах, которые его заключение создает в отношениях Грузии с Украиной.



«При этом в его интересах участие в процессах Украины. У него меньше интереса к грузинской политике. Как у бывшего президента, который многое сделал для евроинтеграции, у него нет интересов здерживать наш путь», — отметил политик.



По его же словам, Саакашвили «находился не в идеальном» физическом состоянии, но это не помешало обмену мнений.



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