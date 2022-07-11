|
|
|
Партия «За Грузию» участвует в парламентских консультациях
11.07.2022 19:10
По словам члена партии «За Грузию» Анны Бучукури, они будут использовать все форматы и механизмы, если увидят хоть небольшой шанс в связи с работой над получением статуса кандидата Грузией.
По словам Бучукури, именно поэтому они участвуют в рабочем процессе, начатом «Грузинской мечтой».
По словам Анны Бучукури, скептицизм, существующий в отношении «Грузинской мечты», понятен, но у нее есть вопрос к ее коллегам-оппозиционерам, которые не участвуют в рабочей группе — что они предлагают гражданам взамен.
«Такова данность, потому что все мы прекрасно знаем, почему слова «Грузинской мечты» пусты, но тогда просто возникает вопрос — а что же тогда делать вместо этого», — заявила Анна Бучукури.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна