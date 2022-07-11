

Партия «За Грузию» участвует в парламентских консультациях

11.07.2022 19:10





По словам члена партии «За Грузию» Анны Бучукури, они будут использовать все форматы и механизмы, если увидят хоть небольшой шанс в связи с работой над получением статуса кандидата Грузией.



По словам Бучукури, именно поэтому они участвуют в рабочем процессе, начатом «Грузинской мечтой».



По словам Анны Бучукури, скептицизм, существующий в отношении «Грузинской мечты», понятен, но у нее есть вопрос к ее коллегам-оппозиционерам, которые не участвуют в рабочей группе — что они предлагают гражданам взамен.



«Такова данность, потому что все мы прекрасно знаем, почему слова «Грузинской мечты» пусты, но тогда просто возникает вопрос — а что же тогда делать вместо этого», — заявила Анна Бучукури.



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