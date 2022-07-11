

Хундадзе: Члены «Мечты» покидают посты ради спасения Грузии

11.07.2022 19:17





Вышедший из «Грузинской мечты» депутат Дмитрий Хундадзе поблагодарил депутатов Сакребуло [горсовета] трех муниципалитетов, также покинувших ряды правящей партии.



По словам депутата, в то время «когда часть оппозиции, жертвует страной ради своих должностей, члены «Мечты» покидают посты для того, что бы помочь стране».



«Спасибо нашим сторонникам, для кого личный комфорт менее важен, чем интересы страны и общества. Трудно сегодня работать на этом поприще, но надо, чтобы над страной не нависли необратимые проблемы. Под завесой евроинтеграции большая часть оппозиции, руководствуется интересом возвращения к власти, и «пускай камня на камне не останется». Их основным оружием являются цинизм и оскорбления. В этом им не уступают журналисты партийных телеканалов», — говорится в его заявлении.



По мнению Хундадзе, именно это мешает интеграции Грузии с Западом и снижению градуса поляризации.



«Обращаюсь ко всем тем, кто совершает такие антидемократические действия: прошу уважать отличное от вашего мнение, каким бы неприемлемым оно для вас не было. Именно это является западным стандартом.



Мы обсудим многие интересные вопросы, берегите нервы. Уверен, вам это не понравится, но это послужит нашему государству.



Западный курс Грузии необратим. Верю, что еще многие присоединяться к нам ради спасения будущего наших детей», — отметил он.



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