

Премьера-министра Грузии обвинили в манипуляциях данными рейтингов

11.07.2022 21:32

Новости-Грузия



Премьера-министра Грузии Ираклия Гарибашвили обвиняют в спекуляциях данными международных индексов после сегодняшнего заседания правительства.



Говоря о заслугах правящей партии «Грузинская мечта», Гарибашвили огласил позиции страны в Индексе добросовестности государственного сектора, Индексе открытости бюджета и Индексе миролюбия.



В последнем, Global Peace Index 2022, Грузия занимает 95 строчку среди 163 государств. За год страна потеряла в рейтинге девять позиций и теперь находится между Папуа — Новой Гвинеей (94) и Бангладеш (96).



В регионе «Россия и Евразия» Грузия занимает шестое место. На первой строчке – Молдова, на второй – Армения, на третьем – Узбекистан.



Самой миролюбивой страной мира в рейтинге остается Исландия, сохраняющая за собой первую строчку с 2008 года. За ней в первой десятке следуют Новая Зеландия, Ирландия, Дания, Австрия, Португалия, Словения, Чехия, Сингапур и Япония.



Последняя, 163-я позиция — за Афганистаном. Одной строчкой выше находится Йемен. На 161-й строчке идет Сирия, на 160-й — Россия.





Что сказал Гарибашвили?

«Согласно индексу этого года, по своему десятилетнему прогрессу Грузия находится на втором месте в мире, а по полному историческому улучшению индекса – на первом месте в мире… В этом исследовании участвовали 163 государства и присвоение нашей стране второго места действительно является признанием правильной, разумной и национальной политики, которую наше правительство проводит в течение 10 лет для защиты нашего народа», — сказал премьер.



Хотя Грузия и остается в хвосте «Глобального индекса миролюбия», за последние десятилетие страна действительно серьезно улучшила свои позиции. В 2012 году в Global Peace Index Грузия занимала 141 место, однако тогда и участников было меньше – всего 158 государств.



Как составляют «Глобальный индекс миролюбия»

Начиная с 2007 года Global Peace Index ежегодно публикует Институт экономики и мира (Institute for Economics & Peace, IEP). Он характеризует уровень безопасности проживания в странах и регионах.



В исследовании учитываются такие факторы, как уровень сплоченности общества, соблюдение прав человека, политическая и экономическая стабильность, количество заключенных в тюрьмах, уровень террористической угрозы, оборонные расходы и участие той или иной страны в боевых действиях.



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