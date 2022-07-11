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В Берне открыли мемориальную доску, посвященную первой дипломатической миссии Грузии
11.07.2022 22:22
Мемориальная доска, посвященная первой дипломатической миссии Грузии, украшает здание, расположенное по адресу Thunstarsse 2 в городе Берн, Швейцария.
Как сообщает пресс-служба мэрии Тбилиси, мемориальная доска установлена на здании, где в 1918-1920 годах располагались первая дипломатическая миссия Демократической Республики Грузия и Бюро прессы Грузии.
В мероприятии приняли участие мэры Тбилиси и Берна Каха Каладзе и Алек фон Граффенрид. Каха Каладзе и Алек фон Граффенрид подчеркнули важность дружеских отношений между двумя странами и отметили, что Швейцария признала независимость Грузии в 1918 году.
«Я рад, что Каха Каладзе находится в Берне, потому что дружба между Тбилиси и Берном важна. Меняется все, меняются здания, но дружба, которая неподвластна времени, остается», — заявил мэр Берна.
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