

Мезвришвили: Стране нужны за одним столом и власть, и оппозиция

11.07.2022 23:18





Стране нужны за одним столом и власть, и оппозиция, - об этом одна из лидеров партии «За Грузию» Натия Мезвришвили заявила в программе «360 градусов» на «Палитраньюс».



«Стране нужны за одним столом и власть, и оппозиция, потому что, если оставить все в покое, если приглядеться к содержанию 12 пунктов ЕС, эти пункты не могут быть выполнены в одностороннем порядке. Эти люди прямо говорят нам, преодолейте деполяризацию, допустите компромисс, переступите ваш партийный интерес, позаботьтесь об интересах страны и действуйте с единственной целью - спасти европейское будущее этой страны», - сказала Натиа Мезвришвили.



Кроме того, Натия Мезвришвили отметила в программе, что ей непонятно, почему мы можем сейчас уделять столько времени вопросу Михаила Саакашвили или естественного барьера, когда ни одного из них нет в 12 пунктах Евросоюза.



«Я не хочу, чтобы зрители поняли так, будто состояние здоровья осужденного меня не беспокоит, конечно беспокоит, как и любого другого осужденного, я просто не понимаю политические партии, почему мы можем сейчас уделять столько времени на обсуждение этих вопросов, уделять столько времени также вопросу снижения барьера, который важен на принципиальном уровне, но сегодня не первостепенный. Несмотря на то, что если у этого будет ход, мы поддержим, почему выносятся на повестку дня вопросы, не вошедшие в 12 пунктов, которые никак не способствуют получению статуса кандидата, почему мы обсуждаем эти вопросы, мне непонятно», - сказала Натия Мезвришвили.



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