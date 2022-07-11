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Зеленский поговорил с Эрдоганом о восстановлении экспорта зерна
11.07.2022 23:20
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом лидер Украины пишет на своей странице в Twitter.
Лидеры обсудили вопросы разблокирования украинских портов и восстановления экспорта зерна.
«Провел переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Поблагодарил за выраженные соболезнования по поводу очередных мирных жертв агрессии РФ. Ценим поддержку Турции. Обсудили важность разблокирования украинских портов и возобновления экспорта зерна», - написал Зеленский.
Для справки, сегодня президент Турции также говорил с президентом России Владимиром Путиным. Речь шла о создании безопасных коридоров для экспорта украинского зерна.
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