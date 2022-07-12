

Новоназначенный посол Турции Али Каан Орбай вручил верительные грамоты замглвы МИД Грузии

12.07.2022 11:36





Новоназначенный посол Турции в Грузии Али Каан Орбай вручил копии верительных грамот первому заместителю министра иностранных дел Грузии Лаше Дарсалия. Дарсалия поздравил посла с началом дипломатической миссии в Грузии и пожелал ему успехов в дальнейшей деятельности.



По информации МИД Грузии, после официальной церемонии передачи верительных грамот состоялась двусторонняя встреча, в ходе которой стороны обсудили приоритеты повестки дня двусторонних отношений между Грузией и Турцией и наметили перспективы будущего сотрудничества. Стороны выразили надежду на дальнейшее углубление существующего тесного сотрудничества и стратегического партнерства между Грузией и Турцией. Посол Турции еще раз подтвердил непоколебимую поддержку Турцией суверенитета и территориальной целостности Грузии.



В завершении встречи стороны договорились об интенсивном сотрудничестве с целью дальнейшей активизации грузино-турецких отношений.



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