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Новоназначенный посол Турции Али Каан Орбай вручил верительные грамоты замглвы МИД Грузии
12.07.2022 11:36
Новоназначенный посол Турции в Грузии Али Каан Орбай вручил копии верительных грамот первому заместителю министра иностранных дел Грузии Лаше Дарсалия. Дарсалия поздравил посла с началом дипломатической миссии в Грузии и пожелал ему успехов в дальнейшей деятельности.
По информации МИД Грузии, после официальной церемонии передачи верительных грамот состоялась двусторонняя встреча, в ходе которой стороны обсудили приоритеты повестки дня двусторонних отношений между Грузией и Турцией и наметили перспективы будущего сотрудничества. Стороны выразили надежду на дальнейшее углубление существующего тесного сотрудничества и стратегического партнерства между Грузией и Турцией. Посол Турции еще раз подтвердил непоколебимую поддержку Турцией суверенитета и территориальной целостности Грузии.
В завершении встречи стороны договорились об интенсивном сотрудничестве с целью дальнейшей активизации грузино-турецких отношений.
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