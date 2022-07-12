

Бывший посол США обвинил руководство «Мечты» в распространении лжи

12.07.2022 11:39





Бывший посол США в Грузии Ян Келли заступился за действующего американского посла Келли Дэгнан. Напомним, в последние дни дипломат оказалась под шквалом критики членов «Грузинской мечты», который уходят из партии, чтобы транслировать идею того, что Грузию пытаются втянуть в войну некие внешние силы.



«Развитие событий очень тревожное – руководящие лица правящей партии обвиняют американского после в том, что является ложью. США ни в какой форме не пытаются вовлечь Грузию в войну в Украине. Это просто ложь. Я полностью поддерживаю моего друга посла Дэгнан, у США нет подобных намерений».



Напомним, 28 июня «Грузинскую мечты» покинули главы трех парламентских комитетов — Созар Субари, Дмитрий Хундадзе и Михаил Кавелашвили. Сразу после этого официально бывшие члены правящей команды начали более развернуто транслировать мессидж-бокс властей о том, что «некие внешние силы пытаются открыть в Грузии второй фронт».



8 июля Михаил Кавелашвили обрушился с обвинениями в адрес посла США в Тбилиси Келли Дэгнан. Политик выступил с открытым письмом на имя дипломата, в котором заявил, что никакая «мягкая сила России» не может так сильно подпортить репутацию Америки в Грузии, как заявления или молчание самого посла. По словам Кавелашвили, нарратив о том, что США хотят втянуть Грузию в войну, следует искать не в пособии ФСБ, а в заявлениях людей, финансируемых посольством США или связанных с ним.



Американский дипломат отвергла обвинение в том, что она поддерживает некие силы, пытающиеся втянуть Грузию в войну, заявив, что «даже не смогла дочитать это письмо, полное лжи и теорий заговора».



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