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Общественная конституционная комиссия обращается к парламенту
12.07.2022 11:45
Общественная конституционная комиссия обращается к парламенту Грузии с письмом. Авторы письма призывают все парламентские политические силы незамедлительно начать сбор подписей с требованием созвать внеочередную сессию парламента Грузии в кратчайшие сроки.
«Мы осознаем важность исторического шанса кандидатства в члены ЕС для грузинского государства и народа;
мы подчеркиваем, что источником государственной власти является народ, а вступление Грузии в Европейский союз – это безусловная и непоколебимая воля 85 процентов граждан Грузии;
мы понимаем, что для выполнения 12 условий, необходимых для получения статуса кандидата в члены ЕС, остается очень мало времени и выполнение этих условий требует полного и своевременного сосредоточения сил.
Призываем все парламентские политические силы, всех членов парламента, независимо от их политической принадлежности и политических взглядов, которым дорога непоколебимая воля Конституции Грузии и грузинского народа, незамедлительно начать сбор подписей с требованием созвать внеочередную сессию парламента Грузии в кратчайшие сроки с целью полного и безоговорочного выполнения всех условий, необходимых для получения статуса кандидата в члены ЕС», - отмечается в обращении, которое подписали: Отар Бенидзе, Тенгиз Тевзадзе, Георгий Инаури, Бесик Лоладзе, Зураб Мараквелидзе, Лия Мухашаврия, Анна Пирцхалаишвили, Вахтанг Хмаладзе, Нино Цихистави-Хуцишвили.
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