

Минздрав Грузии отказался проводить индексацию единых тарифов на медицинские услуги

12.07.2022 11:50

Новости-Грузия



Минздрав Грузии отказался проводить индексацию единых тарифов на медицинские услуги, несмотря на требования более чем сотни клиник.



С ноября 2019 медучреждения, включенные в программу всеобщего здравоохранения, обязаны оказывать кардиохирургические и реанимационные услуги по единым ценам, которые Минздрав установил еще девять лет назад. В некоторых случаях лечение пациентов обходилось на 80-100% дороже действующих тарифов. Такая ситуация неизбежно отражалась на качестве услуг.



Клиники требовали, чтобы хотя бы для реанимаций тарифы проиндексировали по уровню инфляции. Этот шаг рассматривался как временная мера поддержки сектора перед задействованием в конце года DRG (Diagnostic Related Group, «диагностически связанные группы») – системы ценообразования для стационарных медицинских услуг, которая сегодня действует в Германии, Австралии и Швеции.



«Индексации не будет до полного задействования системы DRG, поскольку мы не знаем, с чего надо заходить – тарифы надо привязать к инфляции или нет, конкретным нозологиям… Сейчас просят привязать к реанимациям. А почему к ним, а не к другим?!», — заявил сегодня после заседания правительства глава Минздрава Зураб Азарашвили.



Министр уверен, что система DRG поможет «установить справедливые и адекватные тарифы, по которым государство будет платить за ту или иную медицинскую услугу», однако на это необходимо несколько месяцев.



«Мы идем по плану, и я думаю, что следует дождаться [завершения] этого процесса (…), а не вводить какой-то тариф сейчас и потом, когда будет DRG, окажется, что этот тариф должен быть снижен или повышен. С нашей стороны это будет легкомысленно», — сказал Азарашвили.



В медицинской ассоциации, которая объединяет 130 клиник Грузии, заявление Азарашвили назвали «совершенно неожиданным». Некоторые объявили, что, скорее всего, им придется покинуть программу всеобщего здравоохранения.



«Заявление министра было для нас новостью. До сих пор мы ожидали, что реанимационные тарифы обязательно проиндексируют, потому что договорились с замминистрами», — сказал глава медицинской ассоциации в интервью bm.ge.



DRG является системой классификации пациентов, в которой все случаи лечения собраны в группы по определенным критериям. Другими словами, за каждый случай лечения пациент или его страховая компания выплачивают клинике фиксированные суммы, которые определяются с учетом среднестатистических затрат на стандартизированный случай лечения по конкретному диагнозу.



DRG распространится на программу всеобщего здравоохранения, которая на сегодняшний включает шесть групп: целевые группы (дети до 5 лет, студенты, пенсионеры, лица с ОВЗ, педагоги и социально незащищенные лица), граждане с высоким доходом, граждане со средним доходом, граждане с рейтинговыми баллами с 70 тысяч до 100 тысяч по шкале обеспеченности, подростки (от 6 до 18 лет) и граждане с низким, нерегулярным доходом. В случае разных групп, правительство полностью или частично берет на себя расходы на лечение.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ



