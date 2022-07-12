

Российские спортсмены не смогут принять участие в летних олимпийских играх

12.07.2022 12:19





Российские и белорусские спортсмены не смогут принять участие в летних олимпийских играх 2024 года в Париже, считает вице-президент Международного олимпийского комитета Крейг Риди.

«Большинство российских и белорусских спортсменов и команд сейчас сталкиваются с проблемой — они не могут участвовать в тех соревнованиях, где предлагаются квалификационные места на Игры 2024 года»,— заявил Риди в интервью The Guardian.

Ранее большинство международных комитетов запретили российским и белорусским спортсменам участвовать в международных соревнованиях из-за войны России против Украины. «Поэтому маловероятно, что кто-то сможет пройти квалификацию, кроме как в тех трех видах спорта, в которых не действует запрет <речь идет о велоспорте, дзюдо и теннисе - The Insider>. Но смогут ли они пройти квалификацию в них? Я не уверен»,— сказал Риди.

МОК рекомендовал международным федерациям спорта отстранить российских и белорусских спортсменов от участия в международных соревнованиях в феврале, после вторжения России в Украину.



В начале июля Олимпийский комитет России выпустил официальное заявление по поводу недавних шагов МОК, в частности, там говорилось: «Уже более четырех месяцев ОКР, несмотря на беспрецедентное давление на спортивное сообщество России и неправомерные санкции по отношению к российским спортсменам, продолжает доказывать свою приверженность букве и духу Олимпийской хартии, отстаивать истинные Олимпийские ценности».



Несмотря на слова о «приверженности ОКР букве и духу Олимпийской хартии», за все время войны никто из его чиновников не попытался осудить агрессию Кремля. Более того, война сама по себе является грубейшим нарушением олимпийских принципов.



В античные времена на время Олимпийских игр приостанавливались все войны; это называлось экехейрия или олимпийское перемирие. В 1992 году МОК, стремясь возродить эту традицию, обратился к государствам мира с призывом о перемирии. В результате в октябре 1993 года генассамблея ООН приняла резолюцию с требованием соблюдать перемирие, начинающееся за 7 дней до открытия игр и заканчивающееся через 7 дней после их закрытия. Позднее сроком окончания перемирия стали считать 7 дней после завершения Паралимпийских игр, которые проходят после Олимпийских на тех же спортивных объектах.



В декабре 2021 года Генассамблея ООН утвердила сроки очередного олимпийского перемирия: с 28 января по 20 марта 2022 года. Именно в этот период и началось вторжение России в Украину.



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