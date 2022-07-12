

«Деолигархизации» не коснется главного олигарха Грузии

12.07.2022 12:20





Правящая партия продолжает утверждать, что в вопросе о «деолигархизации» Грузии упоминание Бидзины Иванишвили является неуместным. Премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили опубликовал пост в Facebook, в котором обвинил политических оппонентов в клевете.



Гарибашвили напомнил, что Иванишвили ушел из политики в январе прошлого года и подчеркнул: называть миллиардера неформальным правителем Грузии оскорбительно не только для него самого, но и для государства в целом.



«Когда наши внутренние или внешние политические оппоненты говорят о деолигархизации, естественно, для меня это особенно оскорбительно. В соответствии с конституционной теорией и практикой в парламентской республике политическим лидером страны является премьер-министр и именно на него возложена ответственность перед народом, ответственность выполнять свои обязанности без чьего-либо влияния. Когда кто-то доказывает, что премьер-министр является частью фарса, им на самом деле управляет человек, который ушел из политики в январе прошлого года, это оскорбляет не только меня, но и государство», — написал Гарибашвили.



При этом, глава кабмина отметил, что поддерживает дружеские отношения с семьей Бидзины Иванишвили, чем очень гордится, но основа этой дружбе была заложена гораздо раньше прихода «Грузинской мечты» к власти.



«Естественно, как директор благотворительного фонда Cartu, я поддерживал с ним тесные отношения. Тогда и было положено начало дружеским отношениям между семьей Бидзины Иванишвили и моей семьей, чем вся моя семья особенно гордится. Также я очень горжусь личной дружбой с Берой (сын Бидзины Иванившили – прим.ред.). Хочу пояснить общественности, что с учетом этих отношений, наши семьи периодически поддерживают связь. К примеру, недавно моя супруга получила некоторые медицинские советы от супруги Бидзины Иванишвили», — отметил премьер.



Премьер утверждает, что большинство руководителей краеугольных государственных ведомств практически незнакомы с миллиардером. Но вся команда «Мечты» относится к основателю партии с пиететом, т.к. создал «команду с правильными ценностями».



В июне Грузия упустила статус кандидата на членство в ЕС. Стране дали 6 месяцев для того, чтобы проработать рекомендации, затем вопрос будет пересмотрен. Одним из пунктов рекомендаций является «деолигархизация». Правящая в Грузии партия утверждает, что в ЕС никак не могли иметь в виду Иванишвили, который отошел от политики. К слову, ранее Европарламент предложил ввести в отношении миллиардера персональные санкции из-за войны России в Украине.



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