

Гоциридзе: Письмо премьера Грузии означает, что в дверь к Иванишвили постучали санкции

12.07.2022 13:55





Как заявил член «Национального движения» Романа Гоциридзе, письмо премьер-министра Гарибашвили означает, что «в дверь к Бидзине Иванишвили, и не только к нему, постучали санкции».



«Конечно, я встречаюсь с Бидзиной Иванишвили, но эти встречи не политические, они носят семейный характер. Клянусь святой водой реки Иордан, мы говорим только о медицинских и спортивных вопросах. Люди, назначенные из «Карту» и в бизнес Иванишвили, отбираются только по профессиональному признаку, подчиняются только Конституции, а не Иванишвили, то есть мы не имеем дело с олигархическим неформальным управлением. Остальное ложь и страхи, можете не читать.



Ну, а если у вас возникнет закономерный вопрос, кто вас назначил сейчас и кто вас вышвырнет завтра. Как вы думаете, каким будет ответ? Он скажет, законный (как они обычно говорят) орган партии, т. е. политсовет.



Кто входит в политсовет? Антилибералист Рижвадзе из Аджарии и Тикарадзе из Кутаиси. Почему из Кутаиси, а не из Сачхери? Потому что она проректор Кутаисского технологического университета.



Проректор скоро снимет Гарибашвили (с поста), а не тот мудрый человек, господин Бидзина, это то мы узнаем из длинного письма, если не захотите дочитать его до конца», — написал Гоциридзе в Facebook.



Ранее премьер-министр Ираклий Гарибашвили опубликовал заявление, в котором описал заслуги Бидзины Иванишвили. В нем он также заявил, что разговоры о деолигархизации со стороны политических оппонентов для него особенно оскорбительны.



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