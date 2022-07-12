

Посол Чехии: «Грузинская мечта» доказала, что может быстро принимать законы

12.07.2022 14:32





«Грузинская мечта» доказала, что может быстро принимать законы… Давно рассматриваются конституционные изменения, по которым уже голосовали в первом чтении. Так что, может понадобиться неделя и это условие будет уже выполнено, - заявил посол Чехии в Грузии Петр Микиска в эксклюзивном интервью «IPN».



Как поясняет посол страны-председателя ЕС, в случае политической воли процесс реформ может продолжаться очень быстро.



«Грузинская мечта» доказала, что может быстро принимать законы. Это мы увидели в декабре прошлого года. Следовательно, я верю, что если будет консенсус всех политических сил в первую очередь относительно необходимости, предполагающей удовлетворение критериям, установленным Еврокомиссией и Европейским советом, и путь к доведению законодательства до нужного формата, то это может быть достигнуто. Давно рассматриваются конституционные изменения, по которым уже голосовали в первом чтении. Так что, может понадобиться неделя и это условие будет уже выполнено.



Разумеется, очень нужна антикоррупционная стратегия, как и многие другие реформы. Если видна тенденция, если есть воля, вы можете очень быстро продолжать процесс реформ, и эту волю должны проявить обе политические стороны, все политические силы и гражданская общественность. Повторяю этот призыв к единству, ответственности и конституционному подходу, поскольку считаю, что это является самым важным», - заявляет посол.



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