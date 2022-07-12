

Вслед за премьером восхвалять Иванишвили взялась депутат «Мечты»

12.07.2022 14:35

SOVA



Вслед за премьер-министром Грузии письмо, восхваляющее миллиардера Бидзину Иванишвили, опубликовала депутат парламента от правящей партии Нино Цилосани.



«Как можно перекрыть благотворительность, которую Бидзина Иванишвили осуществлял в масштабах всей Грузии и его фактор в победе над злом в 2012?



Для этого необходимо выдумать несусветную ложь, безосновательные обвинения и самозабвенно доказывать это внутри или за пределами страны.



Это вредительская месть за все поражения, которые они потерпели с 2012-го от Бидзины Иванишвили и его команды», — написала депутат.



В июне Грузия упустила статус кандидата на членство в ЕС. Стране дали 6 месяцев для того, чтобы проработать рекомендации, затем вопрос будет пересмотрен. Одним из пунктов рекомендаций является «деолигархизация». Правящая в Грузии партия утверждает, что в ЕС никак не могли иметь в виду Иванишвили, который отошел от политики. К слову, ранее Европарламент предложил ввести в отношении миллиардера персональные санкции из-за войны России в Украине.



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