

Посол Чехии: Не нужно было регистрировать «Консервативное движение» как политическую партию

12.07.2022 15:29





Считаю, что не нужно было регистрировать «Консервативное движение» как политическую партию. Не надо было ему позволять распространять идеологию ненависти и иметь возможность работать над достижением поддержки народа, - заявил посол Чехии в Грузии Петр Микиска в эксклюзивном интервью «IPN», в ответ на вопрос по поводу годовщины насильственных событий, произошедших в Тбилиси 5 июля 2021 года.



По словам посла, для ограничения распространения идеологии ненависти в Грузии есть хорошее законодательство, и что необходимо, так это – политическая воля и поддержка.



Как отметил посол Чехии, проведенная в этом году последняя встреча с главой МВД Грузии, состоялась именно перед «Тбилиси прайдом», и она касалась не только прошлогоднего погрома, а вообще будущего.



«Могу сказать, что весьма похвально то, как справились полиция и МВД с рисками и угрозами в отношении организаторов и участников «Тбилиси прайда» в начале июля, и вы, наверное, видели совместное заявление посольств в связи с этим. Так что, да, мы требуем надлежащего расследования, а также реального искоренения языка ненависти и недемократического поведения некоторых политических формаций», - заявил посол Чехии.



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