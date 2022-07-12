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Посол Чехии в Грузии считает ошибкой бойкот оппозиции рабочим группа «Грузинской мечты»
12.07.2022 15:34
Посол Чехии в Грузии Петр Микиска считает ошибкой решение части грузинской оппозиции объявить бойкот предложенным правящей партией – «Грузинской мечтой» рабочим группам по выполнению 12-пунктных рекомендаций Еврокомиссии. Об этом он сказал в эксклюзивном интервью «IPN», отметив, что «предусловия и бойкот – это явная ошибка, которая не ведет к деполяризации».
«Я считаю это ошибкой. Как я сказал, необходим конструктивный подход всех политических партий, всех политических сил. Есть план правительства, есть план гражданского общества, есть предложения ведущих оппозиционных партий», - отметил Микиска.
Посол Чешской Республики думает, что в случая существования воли, деполяризация возможна.
«Убежден, что деполяризация возможна. Более того, это жизненно важно, поскольку европейский выбор, европейская ориентация, европейская цель – это вопрос единого подхода всего общества, всех политических партий», - заявляет посол.
Что касается требования Еврокомиссии и вопроса о деолигархизаци: подразумевает ли Евросоюз Бидзину Иванишвили, когда указывает на проблему олигархизации в Грузии, по словам посла Чехии, главное – не имена, а институциональное устройство, сильные независимые институты, преодолеть или обойти которые никто не сможет.
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