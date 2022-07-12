

Пророссийское «Консервативное движение» получило пожертвований почти на 100 тыс. долларов - ISFED

12.07.2022 15:36





Всего за пять месяцев пророссийская партия «Консервативное движение», более известная в Грузии как «Альт-инфо», получила в качестве пожертвований 277 959 лари (97 тысяч долларов), сообщает «Международное общество за честные выборы и демократию» (ISFED).



Для небольших грузинских партий 100 тысяч долларов – это огромная сумма. Для сравнения, крупнейшей оппозиционной партии «Единое национальное движение» за весь прошлый год пожертвовали 2,9 миллиона лари (около 1 миллиона долларов) и это при том, что в 2021 году в стране проводились муниципальные выборы.



Согласно официальным документам, впервые «Консервативное движение» получило пожертвование 16 февраля. Тогда деньги партии перевели одновременно 36 человек. Следующие пожертвования подобных масштабов зафиксированы 16 марта, 15 апреля, 16 мая и 15 июня. Во всех случаях деньги одновременно перечисляли от 35 до 44 человек.



«Подобный характер крупных пожертвований на счет партии свидетельствует о том, что этот процесс централизирован», — считают в ISFED.



В целом за отчетный период деньги «Консервативному движению» жертвовали 85 человек. Примерно половина из них – это руководители районных отделений партии. В ISFED подчеркивают, что «финансовые возможности некоторых доноров вызывают сомнения».



НПО также напоминает, что у «Консервативного движения» есть незадекларированные пожертвования. В июне партия была оштрафована за сокрытие соответствующей информации на 216 тысяч лари.



О создании «Консервативного движения» было объявлено 20 ноября 2021 года. Официально партия зарегистрирована 7 декабря. Учредителями политического объединения являются представители ультраконсервативной, пророссийской группы «Альт-Инфо», которые также создали собственное телевидение. 5 июля 2021 года этой же группой в Тбилиси был организован насильственный гомофобный митинг, во время которого пострадали более полусотни журналистов.



«Альт-Инфо» имеет тесные отношения с Александром Дугиным, представителем близкого к Кремлю течения российского ультранационалистического «неоевразийства». Он много раз был гостем этого телевидения.



Согласно партийному уставу, главная цель «Консервативного движения» — создание независимого, социального, государства, основанного на национальных ценностях, с христианско-демократической и консервативной идеологией. Своими задачами в партии также называют: определение особого статуса христианства и православной церкви в грузинском законодательстве; запрет внешнего вмешательства в сфере СМИ и образования; контроль за деятельностью структур, финансируемых из-за рубежа.



Как указывают в ISFED, в действительности взгляды представителей партии гораздо более радикальны, чем заявленные в уставе цели.



«Консервативное движение» начало формировать региональную сеть вскоре после своего создания. На сегодняшний день у партии есть офисы в 62 из 64 муниципалитетов Грузии.



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