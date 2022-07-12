

Между Тбилиси и Берном подписан меморандум о взаимопонимании

12.07.2022 15:50





Мэр Тбилиси Каха Каладзе, находящийся с официальным визитом в Берне, встретился с мэром Берна Алеком фон Графенридом.



По сообщению мэрии Тбилиси, стороны обсудили вопросы грузино-швейцарских отношений и подчеркнули перспективы углубления сотрудничества между Тбилиси и Берном. Особое внимание было уделено существующему опыту в сфере транспорта и урбанистического развития, который есть у Берна.



После двусторонней встречи мэры Тбилиси и Берна подписали меморандум о взаимопонимании. Отношения между городами включают следующие направления: городское развитие, транспорт, общественная безопасность, технологии, образование, культура и туризм.



«У нас есть очень хороший опыт, которым мы можем поделиться. Берн — развитой город, Швейцария — красивая страна и, конечно, обмен с их опытом важен для нашей столицы с точки зрения инфраструктуры и городского благоустройства», — сказал Каха Каладзе.



Каха Каладзе выразил надежду, что мэр Берна в ближайшее время посетит Тбилиси.





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