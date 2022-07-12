

За нарушение санкций против России накажут 18 стран

12.07.2022 16:11





Американские власти опубликовали список из 18 стран, через которые Россия пробует наладить параллельный импорт санкционных товаров.



Помимо Китая и Турции, о которых часто пишут СМИ в контексте обхода Москвой ограничений, в перечне есть государства бывшего СССР: Армения, Грузия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан. Также в списке указаны Бразилия, Индия, Израиль, Мексика, Сербия, ОАЭ, ЮАР, Никарагуа, Сингапур, Тайвань.



По мнению Минфина США, эти страны являются «перевалочными пунктами» России и Беларуси.



Публично многие из этих государств отрицают, что оказывают поддержку Москве. Например, Пекин демонстративно отказывается помогать России, чтобы против него не были введены вторичные санкции. При этом отдельные «частные» китайские компании уже попали под американские ограничения за сотрудничество с российскими военными.



Анкару подозревают в причастности к продажам украденного украинского зерна: в Турции неоднократно замечали российские суда с пшеницей, которые приплывали из Крыма, где до последнего момента из-за проблем с водой скудные урожаи не позволяли экспортировать зерно.



Чтобы ужесточить соблюдение мер против РФ Евросоюз хочет создать «министерство санкций», которое станет европейским аналогом Управления по контролю за финансовыми активами (OFAC) при американском Минфине.



Параллельно Брюссель работает над сокращением возможностей обходить ограничения. Самой проблемной областью считается выявление и блокировка активов россиян, попавших в санкционные списки.



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